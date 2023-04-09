Hasan Özer, “Bu futbolun karşıtı 3 puan olduğunu düşünüyorum”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, “Kümede kalma maçında kaybettiğimiz bu 3 puan takımımızın ve benim adıma çok üzücü bir durum. Bu futbolun karşıtı 3 puan olduğunu düşünüyorum. Eyüpspor takımını da mücadelesi için tebrik ederim” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altınordu, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, “Çok önemli bir maçtı bizim için. İlk yarı biraz kontrollüydük. Topa sahip olan bir takımdık. Bir penaltı golüyle 1-0 geriye düştük. Penaltıda doğru bir kararmış izlediğimiz kadarıyla. İçerde Eyüpspor'a karşı 1-0 mağlup olup geri dönmek kolay değil. Çeviremedik maçı. 2. Yarı oynadığımız futbol direkten dönen 2 topumuz 2-1'i yakaladıktan sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek bizim takımımız adına şansızlıktı diyebilirim. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Kümede kalma maçında kaybettiğimiz bu 3 puan takımımızın ve benim adıma çok üzücü bir durum. Bu futbolun karşıtı 3 puan olduğunu düşünüyorum. Eyüpspor takımını da mücadelesi için tebrik ederim. Bu maçı artık unutmamız lazım haftaya çok önemli bir maça çıkacağız ona odaklanmamız lazım” diye konuştu.

Ali İhsan Çiftçi



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