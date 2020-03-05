Hasan Şimşek: “Haydi Birlik Olalım”

Sivas, Gebze, İzmit, Dilovası ve Çorlu'daki Organize Sanayi Bölgelerine birçok yabancı firmayı getiren Hasan Şimşek, bu süreçte kendilerinin önündeki en büyük engelin ekonomiye getirilen haksız eleştiriler olduğunu ifade ediyor. Şimşek ayrıca; “Raporlarımızı gören birçok yatırımcının gözleri parlıyor. Türk hükümetinin verdiği destekleri görünce oldukça hevesleniyorlar. Ancak genel gidişat hakkında yapılan yorumlardan dolayı fazlaca çekiniyor ve yatırımlarını erteleyebiliyorlar” diyor.

Hasan Şimşek: “En Doğru Kararım Almanya'dan Dönmek”

Almanya'da birçok imkana sahipken Türkiye‘ye dönerek Sivas'da finans şirketi kuran Hasan Şimşek bunun yanı sıra başka alanlarda da yatırımlar yapıyor. Genç yatırımcı Türkiye'ye dönüşü ve yatırımlarını memleketinde yapma kararı ile ilgili şunları söylüyor: “1989 yılında Hamburg'da doğdum. Hamburg üniversitesinde finans ve ekonomi alanında yüksek lisans yaptım. Her şey dört dörtlüktü. Ancak vatana olan özlemim hep ağır bastı. Daha fazla orada kalamayacağımı düşündüm”

Hasan Şimşek, Türkiye'de menajerlik ve yatırım danışmanlığı yürütüyor. Bunun yanı sıra çeşitli alanlardaki projelerini açıklayan Şimşek; “Menajerlik yapıyorum. Spor, kültür ve eğitim organizasyonları düzenliyoruz. Sivas'ta birçok önemli organizasyona imza attık. Ayrıca yerel ve global firmaların yatırım danışmanlığını da yapıyoruz. Burada oldukça başarılı bir ekibim var. Şimdi küresel bir güvenlik şirketi kuruyorum” dedi.

Hasan Şimşek: “Öncelikle Kendimize Güvenmeliyiz”

Hasan Şimşek, yatırımdan kaçınan iş adamlarına oldukça kızgın olduğunu ifade ederek; “Başka bir ülkemiz yok. Her şeyi devletten beklemek yanlış olur. Zaten devletimiz inanılmaz destekler veriyor. Organize Sanayi Bölgeleri boş bekliyor. İş adamlarımız yatırım yapmak için daha neyi bekliyor? Öncelikle kendimize güvenmeliyiz. Biz sorumluluk alırsak Türk halkı bunu unutmaz ve ebediyen destekler.” dedi.

Boş zamanlarını halkın içinde esnafla, sanatkarla, öğrencilerle sohbet ile değerlendirdiğini ayrıca haftada bir gün hastane, huzurevi ya da köy okulları ziyaretine gittiğini söyleyen genç iş adamı, bu ziyaretlerde yaptığı sohbetlerin kendisini güçlendirdiğini, Anadolu insanının gözlerindeki umut olduğunu, kendisinin bununla mutluluk duyduğunu söylüyor.