Hasan Şimşek'in Girişimleri İş Dünyasının Dikkatini Çekiyor

1989 yılında Almanya'da dünyaya gelen Hasan Şimşek, Hamburg Üniversitesi'nde Ekonomi alanında eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Halen Sivas'ta yatırımlarına devam eden Hasan Şimşek “Yurt dışında aldığımız eğitimler ve elde ettiğimiz birikimleri ülkemizde değerlendirmeye kararlıyız. Ülkemize olan sevgim ve burada faydalı işler yapma hayalimi şuan kurduğum şirketim üzerinden yapmaya çalışıyorum. “dedi.

Türkiye'nin birçok alanda yatırımlar ve uluslararası faaliyetlerini de yakından takip ettiklerini dile getiren Hasan Şimşek, gelecek nesillere örnek olabilmek için yerel anlam da yapılacak proje bazlı çalışmaların önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Bu anlamda Türkiye'nin farklı bölgelerinde fizibilite çalışmaları da yürüttüklerini değerlendiren Hasan Şimşek, Sivas'ta kurdukları firma ile önemli adımlar attıklarını ve büyüme trendinin artarak devam ettiğini aktardı.

Hasan Şimşek “Ülkemizin her bölgesinde gelişen ekonomik yatırımları ve projeleri de yakından takip ediyoruz. Her ne kadar uzun bir süreç bizi beklese de yatırım yapmak ve vatandaşlarımıza ülkemize faydalı işler yapmak konusunda tavizsiz çalışıyoruz.“ ifadelerini kullandı.

İlk Yatırım Ayağımız Bodrum

İlk yatırım merkezi ve ayağı olarak Bodrum'u seçtiklerini anlatan Hasan Şimşek, bölgenin ileriye dönük çalışmalara elverişli zeminde ve pozisyonda olduğunu belirtti.

Bodrum'a yönelik yeni yatırımları takip ettiklerini ve teşvik paketlerinin açıklanması akabinde gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını dile getiren Hasan Şimşek, değişen dünya piyasalarında yerel yatırımcıyı da yeniliklere açık ve dünya piyasalarında yerini alma konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hemen her alanda ekonomik faaliyetleri firma olarak takip ettiklerinin altını çizen Hasan Şimşek, hali hazırda açıklanan yatırım paketleri ve teşvikler konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.