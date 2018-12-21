Hasankeyf'te Eyyubi Camisi taşınmaya başlandı

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te Ilusu Baraj suları altında kalacak olan tarihi eserlerin kurtarılması çalışmaları aralıksız sürüyor. 630 yıllık tarihi Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin taşınmasına sabah saat 08.00'da başlandı. Yaklaşık ağırlığı 2 bin 650 ton olan Eyyubi Camisi 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesine doğru 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPMT aracına yüklenerek yola çıktı. Tarihe tanıklık eden Hasankeyfli vatandaşlar Eyyubi Camisi'nin taşınmasını cep telefonları ile kayıt aldı.

Hüseyin Sakar - Osman Arslan