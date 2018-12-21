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Hasankeyf'te Eyyubi Camisi taşınmaya başlandı

Hasankeyf'te Eyyubi Camisi taşınmaya başlandı
Hasankeyf'te Eyyubi Camisi taşınmaya başlandı

12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik kent Hasankeyf'te Ilısu Baraj suyu havzasında kalacak olan tarihi eserlerin taşınma süreci 630 yıllık ve yaklaşık 2 bin 650 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi’nin taşınması ile devam ediyor.

Hasankeyf’te Eyyubi Camisi taşınmaya başlandı - Tıkla İzle

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te Ilusu Baraj suları altında kalacak olan tarihi eserlerin kurtarılması çalışmaları aralıksız sürüyor. 630 yıllık tarihi Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin taşınmasına sabah saat 08.00'da başlandı. Yaklaşık ağırlığı 2 bin 650 ton olan Eyyubi Camisi 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesine doğru 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPMT aracına yüklenerek yola çıktı. Tarihe tanıklık eden Hasankeyfli vatandaşlar Eyyubi Camisi'nin taşınmasını cep telefonları ile kayıt aldı.  

Hüseyin Sakar - Osman Arslan

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