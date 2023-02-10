Hasar gören baz istasyonları Türk Telekom ekipleri tarafından ayağa kaldırılıyor

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremler; evleri, kamu ve özel kuruluşların binalarını yıkıma uğrattı. Depremin yıkıma uğrattığı bir diğer yapı da GSM operatörlerinin baz istasyonları oldu. Yıkımlar kadar güvenlik sebebiyle bölgeye elektrik ve enerjinin verilememesi ya da kısıtlı olarak verilmesi de operatörlerin baz istasyonlarının tamamını devreye alamamasına neden olurken, ek çabalarla istasyonlara enerji taşındı. Depremin ilk günü iletişimin kesintisiz devam etmesi için bölgeye ulaşan Türk Telekom ekipleri yıkılan santraller ve baz istasyonlarını hızla tespit etti. Yapılan açıklamaya göre, şirket iletişimdeki aksamaları gidermek için bölgeye mobil istasyonları transfer ederken, çevre illerden görevli personel, enerji kaynağı sağlamak için de ek jeneratörler gönderdi. Ekipler, elektrik ulaşmayan baz istasyonunu seyyar jeneratör ve yakıt götürerek yenileme çalışmaları yapıyor. Bölgede bulunan binlerce çalışanı depremden etkilenen Türk Telekom, çevre illerden sevk ettiği ekiplerle baz istasyonlarına zorlu şartlarda jeneratör taşırken, seyyar enerji kaynaklarını çalışır vaziyete getirerek, enerjisi olmaması nedeniyle çalışamayan baz istasyonlarını işler vaziyete getirdiği görüldü.

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