Hasar gören hastanede mahsur kalan hastalar, İHA muhabirlerince kurtarıldı

Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve şehir merkezinde de yıkımlara neden olan depremde, hasar gören özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören hastalar mahsur kaldı. Bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı muhabirleri Turan Bulut ve Asım Çapacı, kendilerine gelen ihbarı Üsküdar Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirerek hastaneye hareket etti. Merdivenlerin yıkılması nedeniyle içeride mahsur kalan hastalar, ekipler ve vatandaşların yardımıyla binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, depremde büyük çapta hasar gören hastanenin içini İHA muhabirleri görüntüledi.

Turan Bulut - Asım Çapacı

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