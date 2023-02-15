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Hasarlı binalardan tehlikeli eşya tahliyesi

Hasarlı binalardan tehlikeli eşya tahliyesi
Hasarlı binalardan tehlikeli eşya tahliyesi

Hatay'da depremden hasar gören binalardaki eşyalar vinç desteğiyle taşınıyor. Daireye giren bir görevlinin balkondan vince yüklediği eşyalar aşağıya indirilerek kamyona yüklendi.

Hasarlı binalardan tehlikeli eşya tahliyesi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'da çok sayıda bina yıkılırken, çok sayıda bina da hasar gördü. Hasar gören binalar boşaltılırken, vatandaşlar ise eşyalarını taşımaya başladı. Para karşılığı içeriye giren bir şahıs, vinç yardımıyla dairedeki eşyaları aşağıya indirdi. Dairenin balkonundan vince yüklenerek asansörlü sistemle aşağıya indirilen eşyalar yol kenarındaki kamyona yüklendi. Vatandaşların eşya taşıma telaşı kameraya yansıdı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Batuhan Toprak - Erdal Can İçelli - Ahmet Arslan



 

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