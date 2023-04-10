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Hasarlı caminin minaresi böyle yıkıldı

Hasarlı caminin minaresi böyle yıkıldı
Hasarlı caminin minaresi böyle yıkıldı

Hatay’ın Erzin ilçesinde depremde hasar gören bir caminin minaresi halat yardımı ile kontrollü şekilde yıkıldı, o anlar kameraya da yansıdı.

Hasarlı caminin minaresi böyle yıkıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay'da birçok yapı gibi camilerin minareleri de hasar aldı. Erzin ilçesinde de deprem birçok caminin minaresine ya zarar verdi ya da yıktı. Kısmen yıkılan camilerin minareleri ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından tek tek yıkılmaya başlandı. Hasar alan ve tehlike oluşturan diğer cami minareleri ise halat yardımı ve iş makinelerinin desteğiyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Mehmet Uras

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