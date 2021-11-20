Hasırın son ustası yetiştirecek çırak bulamıyor

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde yaşayan hasırcılığın son ustası Turan Mehmet Söbe, mesleğini kurs açarak öğretmeye çalışsa da kursa katılım olmadığı için vazgeçti. Artık mesleğine tek başına devam eden Söbe, belediye ve halk eğitimin belirlediği yerlerde mesleği ile gösteri yapıyor. Turan Mehmet Söbe, "Önceleri biz bunları köylerde satıyorduk. Hasır sele, sepet, elimize ne geçerse satardık. Bulgur, üzüm, pekmez bunları verip geliyorduk. Eskiden köyler için hep sele, sepet, hasır dokurduk. Şimdi kimse yok. İki sene Halk Eğitim Merkezi'ne kağıt astım bu mesleği öğretmek için ama gelen kimse olmadı. Şimdi ise ben istenilen yere gidiyorum, gösteri yapıyorum. Satılırsa satılır, satılmazsa geri getiririm" dedi.

Şu anda bu iş ile uğraşanın olmadığını da belirten Söbe, "Kurs açacağım diyorum, kimse gelmiyor. O yüzden tek başıma uğraşıyorum. İstanbul Yenikapı'ya giderim, 4 gün orada dururum. Belediye olsun, halk eğitim olsun nereye isterlerse oraya giderim, gösteri yaparım" ifadelerini kullandı.



Mahmut Kılınç

