Hasta almaya giden ambulans kara saplandı

Özalp'in Yarımkaya Mahallesi'nde kalp spazmı geçiren hastayı almaya giden 112 Acil Sağlık ekiplerini taşıyan ambulans, olumsuz hava şartları nedeniyle kara saplandı. Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansı saplandığı yerden kurtardı.
Yola devam eden sağlık ekipleri, hasta Sulhattin Kep'i (55) kısa sürede alarak Özalp Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Nihat Özbay
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