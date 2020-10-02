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Hasta almaya giden ambulans motosiklete böyle çarptı

Hasta almaya giden ambulans motosiklete böyle çarptı
Hasta almaya giden ambulans motosiklete böyle çarptı

Esenyurt’ta hasta almak için ara yoldan ana yola çıkan ambulans, motosiklete çarptı. Motosikletteki iki kişinin havaya fırlayarak savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasta almaya giden ambulans motosiklete böyle çarptı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 13:30 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta ihbarı alan sağlık ekipleri bekleme noktalarından çıkarak ambulans ile hastanın evine gitmek için yola çıktılar. Bu esnada ara sokaktan, ana yola çıkmak isteyen ambulans, ana yolda seyir halinde hızlı bir şekilde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi havaya fırlayarak yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ekiplerine haber verdi.

İlk müdahale kazaya karışan sağlık ekibinden

Kaza sonrası yaralılara ilk müdahaleyi, kazaya karışan ambulansın içindeki sağlık ekibi yaptı. Daha sonra olay yerine bir sağlık ekibi daha sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Feci kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erdal Can İçelli

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