Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, özel bir hastaneden hasta almak üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıkan Mustafa Yılmaz'ın kullandığı özel hastaneye ait 06 CMK 464 plakalı ambulans, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan İsmail Kahraman'ın kullandığı 31 AHU 673 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan otomobil refüje çıkarken, ambulans ise refüjdeki trafik levhaları ve trafik ışığına çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Kahraman ve ambulanstaki sağlık görevlisi Ali İkiz, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Arif Kaplan

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