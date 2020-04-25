İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hasta ineğin başında nöbet tutuyor

Hasta ineğin başında nöbet tutuyor
Hasta ineğin başında nöbet tutuyor

Hayvan sever genç, Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Kuran köyünün yaylasında hamilelik ve yaşlılık dolayısıyla bitkin düşerek çöktüğü yerden kalkmayan ‘Sultan’ isimli ineğin başında iyileşene kadar gece gündüz nöbet tutmaya başladı.

Hasta ineğin başında nöbet tutuyor - Tıkla İzle

Kuran köyü muhtarının ‘Sultan' isimli 15 yaşındaki ineği köye yakın yaylada hamile olması dolayısıyla daha fazla yürüyemeyip olduğu yerde çöktü. Bütün uğraşlara rağmen yerinden kalkmayan ineğe muhtarın yardım istediği Aydın Budak isimli genç adam sahip çıktı. İneğin yanına giden ve onunla yakından ilgilenen Aydın Budak, doğum yapıncaya kadar nöbet tutacağını belirtti.

Yerinden kalkamadığı için aç kalan ineğe etraftan topladığı yeşil otları yediren Aydın Budak, şöyle konuştu:
“Muhtar ineğinin yaylada kaldığını söyleyerek benden yardım istedi. Veteriner çağırdık. Veteriner ineğin hamile ve yaşlı olmasından dolayı yorgun düştüğünü söyledi. Bende ‘Sultan' isimli inek yalnız kalmasın diye yanında kalmaya başladım. Doğum yapıncaya kadar yanında bulunacağız. 1-2 gündür gecede yanında kalıyorum. Üşümesin diye üzerine battaniye örttüm. Aç kalmasın diye ot toplayıp önüne getiriyorum. Baya alıştık birbirimize. O iyileşinceye kadar bu şekilde devam edecek.”

Selçuk Kaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.