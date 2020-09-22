İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hasta köpek 112'ye sığındı

Hasta köpek 112'ye sığındı
Hasta köpek 112'ye sığındı

Samsun’da 112 Acil Servis İstasyonuna sığınan hasta sokak köpeği, sağlık çalışanları ve veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Hasta köpek 112'ye sığındı - Tıkla İzle

Samsun'un Terme ilçesinde hastalanmış sokak köpeği için 112 acil servis çalışanları seferber oldu. 112 Acil Servis İstasyonunda nöbette olan sağlık çalışanları, kapıda ağlayan bir sokak hayvanı olduğunu fark ettikten sonra veteriner hekim çağırarak köpeğin tedavisi tamamlanana kadar başından ayrılmadılar.

112 çalışanları damar yolunu açtı

Gece saat 02.00 sıralarında veterinerle birlikte hasta köpekle ilgilenen sağlık çalışanı Şükrü Özyurt, Emrah Cengiz, Nazlı Korkmaz ve Osman Çalışkan, nabzı düşük olan ve titreyerek acı çeken hasta köpeğe serum ve ilaç vermek için hayvana damar yolu açtılar. Tüm müdahalelerin veterinerle birlikte yapıldığı sokak hayvanı 112 Acil Servis çalışanları sayesinde tekrar hayata tutundu. Hasta köpeğin ilaçlardan sonraki durumu saatlerce sağlık çalışanları tarafından izlendi.

Sokak hayvanlarına şiddet görüntülerinin son dönemlerde medyaya sıklıkla yansıdığını belirten sağlık personeli Osman Çalışkan, “Hasta bir köpeğin hiç bilmeden sağlık kuruluşuna sığınmış olması bizleri duygulandırdı. Burada önemli olan insanlık, bizler insanlık görevimizi yaptık. Herkesin duyarlı olmasını beklerim. Onların ağzı var dili yok, onlar da bir canlı” dedi.
Tedavi edilen sokak köpeğinin sabah erken saatlerde 112 Acil Servis İstasyonundan sağlıklı şekilde ayrıldığı belirtildi.

İsmail Can Çam
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.