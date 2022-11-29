Hasta minik kalplere büyük dokunuşlar

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde çocuk kardiyoloji uzmanları, çocuk kalp cerrahları ve çocuk yoğun bakım ekiplerinin birçok branşın desteğiyle yürüttüğü çalışmalarla minik kalplere büyük dokunuşlar yapılıyor. Kimi İstanbul ya da farklı şehirlerden nakledilen kimileri ise doğumu hastanede yapılan bebekler için 24 saat hızlı tedavi imkanı sağlanıyor. Minik kalpleri yaşamda tutabilmek için mücadele veren Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ekibi hastaneye yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

“Bebekler burada her zaman emin ellerde”

Minik kalpleri yaşamda tutabilmek için tüm ekibin her zaman büyük bir özveriyle çalıştığını anlatan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Ali Rıza Karacı, “'Doğumdan hemen sonra acil müdahale gerektiren yüksek riskli bebekler olabiliyor. Doğum sonrası anjiyo gerekirse onların anjiyolarını yapabiliyoruz, gerekirse ameliyata da alabiliyoruz bu donanıma sahibiz. Kalp cerrahisinde kalp hastalığıyla doğan bebeklerin ameliyatlarının yapılabilmesi için zaten donanımın tam olması lazım. Hastamızın ne zaman ameliyata ihtiyacının olacağını bilemeyiz. Hastanın durumu hemen sonra bozulabiliyor hatta doğum sonrası ameliyathaneye alınan hastalarımız dahi oluyor. Bu hastaların tüm müdahalelerini hastanemizde yapabiliyoruz. Bunun dışında ameliyat sonrası gerekebilecek bazı destek cihazları var, hastanemizde bunlar da mevcut. Tüm hastaların güvenlikli bir şekilde ameliyatını yapabiliyoruz. Kalp durduğunda hayati fonksiyonların devam ettirileceği ECMO dediğimiz kısa süreli kullanım amacına sahip aletler var. Bunları da çocuklara uygulayabiliyoruz. Hastanemizde çocukların acil durumlarda ihtiyacı olan cihazların dışında ilaçlara da sahibiz. Bize gönderilen bebeklerimize zaten kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz, hiç şüpheleri olmasın, bebekler burada her zaman emin ellerde” ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ - Emre Baba



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.