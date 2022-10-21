Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ali Oğuz'un kullandığı özel ambulans ile D-400 karayoluna çıkmakta olan Ayşegül Yıldız'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ayşe Yıldız, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan

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