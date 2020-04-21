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Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı

Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı
Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastaneye hasta götüren ambulans kaza yaptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, kaza Altay Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hastaneye hasta götürmek için yola çıkan Tanju Ö.'nün kullandığı 112 acil servis ambulansı, Altay Caddesi'nden İnegöl Devlet Hastanesine doğru gittiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen araçlar için yeşil ışık yanması sonucu harekete geçen Samet A. idaresindeki 16 AFK 483 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans ve özel araçta maddi hasar meydana geldi. Ambulansta bulunan hasta ise kaza yerine gelen bir başka ambulansla hastane kaldırıldı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Seyfettin Aras

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