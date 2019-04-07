Hasta taşıyan ambulansın önüne çığ düştü

Hakkari'nin Durankaya beldesinde hasta almaya giden ambulansın önüne çığ düştü. Migereş Çeşme yakınında yola aniden düşen çığdan ambulans ve araçlar saniye farkı ile kurtuldu.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, yol bir süre ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekibinin çalışmalarının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekiplerinin hazır kıta olarak görev başında bulunduğunu belirten sürücüler, anlık çığlara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini söylediler. Öte yandan, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri; Van, Muş, Bitlis ve Hakkari bölgeleri için çığ uyarısında bulunmuştu.

Feyzullah Taş