Hasta taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Niğde-Kayseri karayolu Aktaş beldesi mevkiinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören hastaları taşıyan Ahmet Doğan (49) yönetimindeki 51 DT 018 plakalı midibüsle Hanifi Bozdemir'in (45) kullandığı 51 BK 021 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Hanifi Bozdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan ve yaralanan Hüseyin Bozdemir (68), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Midibüsteki yolculardan yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yasin Esen

