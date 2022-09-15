Hasta yatağından kalktı sahneye çıktı

Emre Kaya, Manisa'daki konserinde sevenlerine ve tüm hayranlarına mesaj gönderdi.

Hayranlarının yoğun tezahüratlarıyla çıktığı sahnede yaşadığı talihsiz kazadan söz eden Emre Kaya, “Karamürsel'de sahneden düştüm. O kadar çok mesaj aldım ki, telefonla arayan, hastaneye gelen, sosyal medya hesaplarımdan mesaj gönderip ‘geçmiş olsun' diyen sevenlerim, dostlarım bana ilaç oldu” dedi.

"Sol ayağım ve sol omuzum çatlak"

Hasta yatağının bazı şeyleri daha çok düşünmesini sağladığını anlatan ünlü sanatçı, “Bütün yaz boyunca sahnelerdeydim. Çok daha dikkatli olmam gerektiğini anladım. Baş üstü düştüm ve bayılmışım. Sol ayağım ve sol omuzum çatlak. Buna rağmen sevenlerimle beraber olmak çok güzel” diye konuştu.

Tedavisi süresince kendine moral desteği sağlayan tüm sevenlerine “İyi ki varsınız” diyen Emre Kaya, bundan sonra daha çok dikkatli olacağını belirterek, birbirinden değerli eserlerini seslendirmeye başladı.

Duygu dolu sözleri hayranları tarafından tezahüratlarla alkışlanan Emre Kaya, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Romantik şarkılarıyla dinleyenlerini adeta alıp götüren, hareketli eserleriyle eğlenceye tavan yaptıran ünlü popçu, rahatsızlığına rağmen sahnede fırtına gibi esti.

Yeni esere sayılı günler kaldı

Yaz konserlerinin en çok aranan isimleri arasında yer alan, kendisiyle birlikte gece gündüz çalışan kadrosuyla binlerce kilometre yol kateden ünlü popçu Emre Kaya, yeni eserinin de müjdesini verdi.

Usta yorumu, sahne performansı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle hayranlarının gönlünde yer edinen Emre Kaya, sesi kadar mesleğine olan aşkı, giydiğini yakıştıran kostüm tercihleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.