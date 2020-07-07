Hastalanan vatandaşı ziyaret eden 4 kişi korona virüse yakalandı

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan N.B. isimli vatandaş, rahatsızlığı nedeni ile Kocaeli'de bulunan özel bir hastanede tedavi oldu. Daha sonra taburcu edilen N.B. Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Evinde rahatsızlanan N.B.'nin kaldırıldığı hastanede yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. N.B. isimli vatandaşın ardından eşi F.B. ve aynı mahallede yaşayan kızı S.S.'nin de yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Daha sonra korona virüs sonuçları pozitif çıkan vakalarla temasa geçtiği belirlenen vatandaşlara da korona virüs testi yapıldı. N.B.'yi ve kızı Seher S.'ye "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu belirlenen 3 kişinin yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Vakalar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili konuşan Karaağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Elmacı, vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve evlerinin karantinaya alındığını söyledi.

Murat Kanber

