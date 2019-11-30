Hastalar hem tedavi oluyor hem de Ebru öğreniyor

Bolu'da, Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan “Sanatla Mutlu Ol” projesi kapsamında fizik tedavi, diyaliz, dahiliye, onkoloji ve palyatif servislerinde tedavi gören hastalar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde ayrılan özel bir alanda ebru sanatını öğreniyor. Doktorların izin verdiği saatlerde belirlenen özel sınıfa gelen hastalar, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nde görevli öğretmenlerle beraber ebru yaparak, tedavilerinde geçirdikleri zorluklara karşı motive oluyorlar.

“Sergi açmayı planlıyoruz”

Bolu Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, hastaların bu proje sayesinde hayata daha sıcak ve samimi bir şekilde bağlandıklarını söylediklerini ifade ederek, “Burada hastalarımız tedavi saatlerinin dışında, doktorların müsaade verdiği zamanlarda gelerek ebru çalışması yapıyor. Bu çalışmayı daha da genişleteceğiz. Filografi, Arapça ve İngilizce kursları ile genişleteceğimiz bir çalışma olacak. Bunun bismillahını demiş olduk. Şu anda hastalarımızdan çok ciddi güzel dönüşler oluyor. Onların da serviste yatarken yada diyaliz dışında, hem stres attıkları hem de hayata bağlandıkları “Sanatla Mutlu Ol” projesi kapsamında güzel bir organizasyon oldu. Bunu da devam ettirmek istiyoruz müdürlüğümüz olarak. Onlar da çok mutlu olduklarını, hayata daha sıcak ve samimi bir şekilde bağlandıklarını söylüyorlar. Hem de burada bir şeyler öğreniyorlar hem de üretiyorlar. İnşallah bunları da ürettikten sonra, hastalarımızın ilerde yaptıkları çalışmalar sonucunda bir sergi açmayı planlıyoruz” dedi.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi'nde tedavi gören Ceyhun Ünlü ise “Fizik tedavide, tedavi görüyorum. Kursta bu üçüncü haftamız. Güzel, değişik kombinler öğreniyorsunuz. Zaman daha güzel geçiyor” dedi.

“Stresten kurtulmak için güzel bir imkan”

Diyaliz tedavisi gören Refik Özçelik ebru öğrenirken hoş vakit geçirdiklerini söyleyerek, “Diyaliz hastasıyım, buraya birkaç günde bir gelip gidiyorum. Hastanede sürekli kalan arkadaşlar var. Biz burada fazla kalmıyoruz ama stresten kurtulmak için güzel bir imkan oldu. Burada arkadaşlarla görüşüyoruz, stres atıyoruz, yaptığımız eserleri değerlendiriyoruz kendi aramızda. Hoş vakit geçiyor. O zorunlu ve sıkıntılı hastalık döneminde gelip burada biraz daha empati yapıyoruz, arkadaşlarla konuşuyoruz, rahatlıyoruz. Hoş bir çalışma” şeklinde konuştu.

“Onları daha iyi motive ediyor”

Bu proje sayesinde hastaların daha iyi motive olduklarını söyleyen hasta refakatçisi Safiye Ünlü ise, “Ebru yapıyoruz her hafta. Çok motive ediyor bizi, çok memnunuz. Hastalar açısından bu etkinlikler çok iyi oluyor. Onları daha iyi motive ediyor. Hastalıklarına karşı daha iyi motive oluyorlar. Yukarıda yatarken dikkatleri dağılıyor, buraya geldiklerin de daha iyi oluyor. Sıkıntılarından daha uzak kalıyorlar” ifadelerini kullandı.