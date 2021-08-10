'Hastalıkların erken teşhisi için check-up yaptırın'

Kronik hastalıkların büyük bir kısmı, önemli ölçüde ilerleyerek komplikasyon gelişiminin söz konusu olduğu evrede belirti vermeye başladığını belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, “Düzenli şekilde genel sağlık kontrolü yaptırmak yerine yalnızca bir hastalık semptomu görüldüğünde muayeneye başvurmak, erken teşhisin avantaj sağladığı dönemde hastalığın teşhis ve tedavi edilme şansını ciddi şekilde azaltıyor. Bu olumsuzlukların önüne geçmek ve önleyici bakım ile sağlıklı yaşam süresini uzatmak için en etkili yolu ise check-up uygulamaları oluşturuyor. Sağlıklı bireylerde genel anlamda sağlık durumunun değerlendirilmesi ve vücutta çeşitli hastalıklara ilişkin tarama yapılması check-up olarak adlandırılıyor. Çağın hastalıkları arasında yer alan kanser, koroner arter hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi pek çok hastalıkta erken teşhis; hastalığı önleme, ilerleyişini geciktirme veya tedavi şansını büyük oranda artırıyor" dedi. Prof. Dr. Başer, tüm bireyleri herhangi bir hastalık belirtisi beklemeden rutin sağlık kontrollerini yaptırmaları konusunda uyardı.

“Sağlıklı bireylerin 40 yaşından sonra yılda bir kez check-up yaptırması öneriliyor”

Özellikle yaşın ilerlemesi ile birlikte check-up uygulamalarının öneminin bir kat daha arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Başer, “Ailesinde kanser veya kronik hastalık öyküsü bulunan risk grubundaki bireylerin 30 yaşından itibaren, sağlıklı bireylerin ise 40 yaşından itibaren yılda bir kez check-up yaptırmasının önerildiğini belirtti. İsteğe bağlı bir uygulama olan check-up, çoğu kişi tarafından maliyetli bulunması nedeniyle gereksiz görülse de rutin tarama ile teşhis ve tedavi edilebilen hastalıklarda bu taramaları yaptırmamak gerek maddi gerekse manevi açıdan bundan çok daha büyük sorunları beraberinde getirebiliyor. Erken dönemde önleyici tedaviler ve basit tıbbi müdahaleler yoluyla tedavi edilebilen pek çok hastalık, geç teşhis edilmesi durumunda uzun ve zorlayıcı tedavi süreçleri gerektiriyor. Bu durumda tedavi başarısı azalırken hastalıkların komplikasyon riskleri, iş gücü kayıpları ve tedavi maliyetleri artıyor. Düzenli check-up yaptırıldığında ise sağlık konusunda sürprizlere yer vermeden kontrolün elde tutulması mümkün oluyor” ifadelerini kullandı.

Standart bir check-up paketinden de bahseden Prof. Dr. Başer, "Check-up biriminde yaptığımız taramalar kapsamına göre farklı sınıflandırmalar içeriyor. Hastanın aile öyküsü, yaşı gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak taramanın kapsamına karar veriliyor” dedi. Check-up yaptıran kişilerde genel anlamda; kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, anemi (kansızlık) ve vitamin eksiklikleri, karaciğer ve böbrek hastalıkları, diyabet, romatizmal hastalıklar, kemik ve eklem hastalıkları, beyin ve sinir sistemi hastalıkları, jinekolojik ve ürolojik hastalıklar, tiroid hastalıkları, safra kesesi, dalak ve pankreas hastalıkları ve göz hastalıkları gibi birçok hastalık teşhis edilebiliyor. Bu hastalıkların araştırılması için kan testleri, idrar testi, karaciğer, böbrek ve tiroid fonksiyon testleri, sedimentasyon, hepatit testi, ultrason ve paket içeriğine göre diğer radyolojik görüntülemeler, gaita testi ve EKG (elektrokardiyogram) gibi tanı testlerinden yararlanılıyor. Sağlıklı bireylerin haricinde daha önceden herhangi bir hastalık teşhisi almış olan kişilerin de yaptırabileceği bu taramalara hastanın durumuna özgü farklı tetkikler de eklenebiliyor" diye konuştu.