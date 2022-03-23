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Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı

Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı
Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe mahsur kalanlar, asansörün üstündeki kartonpiyer duvarı kırıp açılan delikten kurtarıldı. Vatandaşların delikten çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı - Tıkla İzle

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olayda, yaklaşık 10 kişi, hastanenin asansörünün arıza yapması sonucu mahsur kaldı. Seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olmayınca, kurtulmak için çare aramaya başladı. Seslerini duyuramayan vatandaşlar asansörün üstündeki kartonpiyeri duvarı karıp delik açtı. Duvardaki deliği fark eden hastane çalışanları merdiven getirerek vatandaşları kurtardı. Vatandaşların kurtarıldığı o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Batuhan Toprak

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