Hastane odasında nikah

Şanlıurfa'da market muhasebecisi Muhammed Yusuf Gülel (26) ile Esra Tut (21) hayatlarını birleştirmek için 26 Aralık'a nikah tarihi aldı. Çift tüm hazırlıkları yaparken, Muhammed Yusuf Gülel, nikaha 2 gün kala arkadaşının motosikletiyle kaza yaptı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülel, her iki ayağında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edildi. Gülel'e moral olması için iki ailenin onayı ile nikahın hastanede yapılması için hastane yönetiminden izin alındı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gülel ve Tut, hastane odasında gelin ve damatlıklarını giyerek, şahitler huzurunda evlendi.

Muhammed Yusuf Gülel, "Mutlu günümüzde trafik kazası geçirdik. Zor bir durum. Eşimin yanında olamadım. Malum şuan buradayız” dedi.

Bekir Şeyhanlı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.