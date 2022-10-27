Hastane önünde güvenlik görevlisine silah çekti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 25 Ekim gecesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde acil servis girişine otomobil park eden 4 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Otomobilin otoparka çekilmesi gerektiğini belirten güvenlik görevlileri ile tartışan şahıslardan biri otomobilden aldığı silah ile tartıştığı güvenlik görevlisine ateş etmeye çalıştı. Silah şans eseri ateş almazken, yaşanan arbede sonrası şahıslar otomobile binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bir süre sonra tekrar acil servisi gelen şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansırken, Öz Sağlık- İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Engin Erbaşaran, sağlıkta şiddet artarak devam ettiğini söyledi.

Ozan Köse - Bekir Koca



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