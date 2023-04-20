Hastane önünde trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Karagöz idaresindeki 55 AGL 848 plakalı otomobil, hastaneden hasta ziyaretinden dönen ve otobüse yetişmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Hasret Yıldırım'a çarptı. Kazada yaralanan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhammer Ay

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