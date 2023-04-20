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Hastane önünde trafik kazası: 1 yaralı

Hastane önünde trafik kazası: 1 yaralı
Hastane önünde trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da hastane önünde otomobilin yayaya çarptığı kazada hasta ziyaretinden dönen yaya yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Karagöz idaresindeki 55 AGL 848 plakalı otomobil, hastaneden hasta ziyaretinden dönen ve otobüse yetişmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Hasret Yıldırım'a çarptı. Kazada yaralanan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhammer Ay

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