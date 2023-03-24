İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hastane önündeki kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı

Hastane önündeki kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı
Hastane önündeki kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hastane önünde bir kadın ve erkek arasında çıkan kavga güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hastane önündeki kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı - Tıkla İzle

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası önünde bir kadın ve erkek arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine bölgeye gelen hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti. Güçlükle son bulan kavgada şahıs yere yatırılarak sakinleştirilmeye çalışılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batuhan Saçar

İLGİLİ HABER
İki grup arasında çıkan kavgada bisiklet sayesinde bıçak darbesi almaktan kurtuldu İki grup arasında çıkan kavgada bisiklet sayesinde bıçak darbesi almaktan kurtuldu
İLGİLİ HABER
Konyada silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Tuzlada liseli gençlerin tekmeli yumruklu kavgası: 2 yaralı Tuzla'da liseli gençlerin tekmeli yumruklu kavgası: 2 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.