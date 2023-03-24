Hastane önündeki kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası önünde bir kadın ve erkek arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine bölgeye gelen hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti. Güçlükle son bulan kavgada şahıs yere yatırılarak sakinleştirilmeye çalışılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batuhan Saçar

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