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Hastane yolunda takla attılar: 'Biri bebek 3 yaralı'

Hastane yolunda takla attılar: 'Biri bebek 3 yaralı'
Hastane yolunda takla attılar: 'Biri bebek 3 yaralı'

Karabük’te tedavi için Zonguldak’a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yoldan çıkarak takla attı. Kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük - Yenice Karayolu Bolkuş mevkiinde meydana geldi. Yücel K. (38) idaresindeki 78 BY 162 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kaza sonra kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü Yücel K. ile yanında bulunan eşi Dilek K. (34) ve 1 yaşındaki çocukları Fatih K. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Kazada hafif yaralanan 1 yaşındaki Fatih K. ise hastaneye sedye üzerinde annesinin kucağında geldi.

Yasin Erdem

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