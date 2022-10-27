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Hastane yolundaki faciada yaşamını yitiren baba toprağa verildi

Hastane yolundaki faciada yaşamını yitiren baba toprağa verildi
Hastane yolundaki faciada yaşamını yitiren baba toprağa verildi

Antalya’da doktor kontrolü için hastaneye giderken meydana gelen trafik kazasında 8 aylık oğluyla birlikte yaşamını yitiren Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir memleketi olan Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde toprağa verildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde yaralanan Özdemir’in eşi Zeliha Özdemir’in ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Döşemealtına bağlı Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir yönetimindeki 03 ACY 988 plakalı otomobil, Dağbeli Mahallesi sınırlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eyüp Şahin

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