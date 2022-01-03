İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde vatandaş ile personel arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Çocuk Acil Bölümünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, soğuk havalar ile birlikte artış gösteren salgın enfeksiyonu sebebi ile yaşanan yoğunluk sonrasında vatandaş ile hastane personeli arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan sözlü tartışmanın etkisi ile sinirlerine hakim olamayan vatandaş, hastane güvenliği ve diğer vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilebildi. O anlar ise, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, vatandaşın, hastane güvenliği ve farklı vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar yer aldı.

Batuhan Saçar
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.