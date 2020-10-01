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Hastanede görevli Jandarma personeline saldırdılar

Hastanede görevli Jandarma personeline saldırdılar
Hastanede görevli Jandarma personeline saldırdılar

Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde görevli Jandarma personeli, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı. 3 kişinin yumruklu saldırısı sonrası yaralanan Jandarma personeli hastanede tedavi altına alındı.

Olay bu gece 22:30'da Arnavutköy Devlet Hastanesinde yaşandı. Hastane acil servisi önüne bir otomobil yanaştı. O sırada acil servise hasta taşıyan bir ambulansın yolunun kapanması üzerine Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde görevli Jandarma personeli ambulansın yolunu kapatan aracın sahiplerini uyardı. İddiaya göre araç sahiplerinin ile Jandarma arasında tartışma yaşandı, tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları görevli Jandarma Personeline yumruklu saldırıda bulundu.

Saldırı sonucu görevli Jandarma Personeli yaralanırken kavga polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle sonlandırıldı. Yaşanan olay sonrası 2 kişi gözaltına alınırken, tedavi altına alınan Jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batuhan Toprak

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