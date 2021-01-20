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Hastanede ölen sevgililer toprağa verildi

Hastanede ölen sevgililer toprağa verildi
Hastanede ölen sevgililer toprağa verildi

Diyarbakır’da bir kadın, erkek arkadaşının kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti. Çiftin cansız bedenleri toprağa verildi.

Erkek arkadaşı kalp krizinden öldü! Kalbine sıktığı kurşunla intihar etti - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşı ile birlikte kaldığı sırada kalp krizi geçiren Medeni A. (45), Özel Diyarbakır Memorial Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Medeni A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Medeni A.'nın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B. (25), sevgilisinin ölüm haberini hastane koridorunda aldı.

Hastanede güvenlik zafiyeti şüphesi

İddiaya göre, hastanede erkek arkadaşının ailesi ile karşılaşan Derman B., hastane çalışanları tarafından başka bir bölüme götürüldü. Erkek arkadaşı Medeni A.'ya ait olduğu öğrenilen silahı kendi çantasında bulunduran Derman B., haberi aldıktan kısa bir süre sonra çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultup tetiğe basarak intihar etti. Yaşanan olay hastanenin güvenlik kamerasına yansırken, silahın Özel Memorial Diyarbakır Hastanesine sokulmasının güvenlik zafiyetinden kaynaklandığı kaydedildi.

Olayda hayatını kaybeden Medeni A., Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Meydan köyünde defnedilirken, Derman B. ise Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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