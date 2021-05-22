İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastanede pes dedirten olay! ‘Bu bebek benim' diyerek başka bebeği almaya çalıştı

Hastanede pes dedirten olay! ‘Bu bebek benim' diyerek başka bebeği almaya çalıştı
Hastanede pes dedirten olay! ‘Bu bebek benim' diyerek başka bebeği almaya çalıştı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde 4 gün önce doğum yapan ve bebeğinin verilmediğini iddia eden Cezayir uyruklu bir kadın, başka bir bebeği ‘Bu bebek benim’ diyerek almaya kalkışınca gözaltına alındı. Kadının bebeği almaya çalıştığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede pes dedirten olay! ‘Bu bebek benim’ diyerek başka bebeği almaya çalıştı - Tıkla İzle

Olay, dün Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastanede 4 gün önce doğum yapan Cezayir uyruklu S.K., bebeğinin ona verilmediğini iddia ederek, hastanede tedavisi devam eden L.E. isimli kadının pusetteki bebeğini ‘Bu bebek benim' diyerek almaya çalıştı.

Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen L.E. bebeğini vermeyerek durumu hastane polisine bildirdi. Polis olaya müdahale ederek Cezayir uyruklu S.K.'yi gözaltına aldı. Alınan ilk ifadesinde S.K. isimli kadının, 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini, olaydaki bebeğinde çok benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.