Hastanede pes dedirten olay! ‘Bu bebek benim' diyerek başka bebeği almaya çalıştı

Olay, dün Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastanede 4 gün önce doğum yapan Cezayir uyruklu S.K., bebeğinin ona verilmediğini iddia ederek, hastanede tedavisi devam eden L.E. isimli kadının pusetteki bebeğini ‘Bu bebek benim' diyerek almaya çalıştı.

Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen L.E. bebeğini vermeyerek durumu hastane polisine bildirdi. Polis olaya müdahale ederek Cezayir uyruklu S.K.'yi gözaltına aldı. Alınan ilk ifadesinde S.K. isimli kadının, 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini, olaydaki bebeğinde çok benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.