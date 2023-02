Hastanede tedavi görenler ikinci depremden böyle kaçtılar

İlk deprem sebebiyle Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ndei tedavi gören hastalar ve hasta yakınları öğle saatlerindeki depremle hastaneden kaçıştılar. O anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'te yaralılar hastaneye kaldırıldı.

25 Aralık Devlet Hastanesi'ndeki vatandaşlar 13.24'teki ikinci depremde şok yaşadılar.

Hastaneden uzaklaşan vatandaşların görüntüleri an be an kaydedildi.

