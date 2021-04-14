Hastanede terör estirdiler, savunmaları şoke etti

Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Y.Ö.'nün yakınları, hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp, altı güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Hastaneyi birbirine katan 2'si kadın 9 kişi tıbbi malzemelere de zarar verdi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında şüpheli kadının “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum” demesiyse hayrete düşürdü.

Veysel Korkmaz - Demet Karakuş

