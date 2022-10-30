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Hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi !

Hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi !
Hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi !

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir hastanede yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, tahliye edilen hastalar ambulanslarla diğer hastanelere nakledildi.

Hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi ! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Gevher Nesibe Mahallesi'nde bulunan System Hastanesi'nde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangın nedeniyle hastalar, çevredeki hastanelere nakledildi.

Turan Bulut - Mükremin Kaya
 

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