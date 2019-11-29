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Hastanede yatarken, eşinin öldüğünü öğrendi

Hastanede yatarken, eşinin öldüğünü öğrendi
Hastanede yatarken, eşinin öldüğünü öğrendi

Bilecik'te hastanede yattığı sırada evdeki eşinden haber alamayan yaşlı adam yakınlarının eve gitmesiyle acı haberi öğrendi.

Alınan bilgilere göre, hastanede tedavi gördüğü sırada cep telefonuyla defalarca aradığı eşine ulaşamayan koca, durumdan şüphelenerek yakınlarını Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Sokak üzerinde bulunan evlerine gönderdi. Eve giden yakınları komşuların yardımı ile eve girdi. Evde Sevim Ayhan'ın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları durumu polis ekiplerine ve hastanede yatmakta olan kocasına haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, uzun zamandır kalp tedavisi gördüğü öğrenilen Sevim Ayhan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Cem Kaan Toka

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