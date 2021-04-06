Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, hırsızlıktan gözaltına alınan ve kontroller sonrası Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması için Ö.Ö. (33) isimli şahıs gerekli işlemler için Alaplı Devlet Hastanesine getirildi. Ö.Ö., hastane içinde bulunan tuvaletin camını açıp yaklaşık 7metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışırken zemine kafa üstüne düşerek ağır yaralandı. Zanlı, hastane görevlerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Şüphelinin tedavinin ardından cezaevine teslim edileceği kaydedildi.

Ertuğrul Yüksel

