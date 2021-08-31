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Hastaneden tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ölümüne ilişkin açıklama

Hastaneden tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ölümüne ilişkin açıklama
Hastaneden tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ölümüne ilişkin açıklama

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu, 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Caner Sönmez
 

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