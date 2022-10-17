Hastanelerde yoğunluk arttı, gripten korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

Diyarbakır'da kış aylarının başlamasıyla beraberinde mevsimsel gribi de getirdi. Mevsimsel gripten korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlarda satılan çam kozalak macunu ve pekmezi, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi bitkilere yoğun talep gösterdi. Daha önce 'sarı altın' olarak nitelendirilen ıhlamurun fiyatı artınca 'sarı yakut' demeye başladıklarını söyleyen Bağlar ilçesinde aktarlık yapan Hamza Yolcu, kış aylarında doğal ürünlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yolcu, "Talepler başladı kışa giriş yapıyoruz, soğuk algınlığına karşı bitki ilaçları lazım olacak. Ben geçirdim ve hastaneye gitmeden bitkisel yollarla atlattım. Ihlamur, kış çayı ve atom gibi bitkilerin çaylarını karıştırıp içtim şu anda iyiyim. Bu yıl talep fazla olacak, fakat fiyatlar yüksek. Ihlamura eskiden sarı altın diyorduk, şimdi ise sarı yakut diyeceğiz. Kilogramı 450 TL civarında 500'e doğru gidiyor. Doktorlar da aktarlara yönlendiriyor, hatmi çiçeği ve papatyaya hatta karışık kış çayını öneriyor" dedi.

Murat Başal



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