Hastaneye bırakılan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Olay gece saatlerinde Konak ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden hastane önüne bir genç kız bırakıldı. Çevredekilerin de yardımı ile hastaneye alınan genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elif T. (16) olduğu öğrenilen genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uyuşturucu iddiası

Öte yandan Elif T.'nin uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşması sonrası hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında E.T'yi hastanenin önüne bırakan sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ali İhsan Çiftçi

