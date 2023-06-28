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Hastaneye kaldırılan Madonna'nın dünya turnesi ertelendi

Hastaneye kaldırılan Madonna'nın dünya turnesi ertelendi
Hastaneye kaldırılan Madonna'nın dünya turnesi ertelendi

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna’nın 15 Temmuz’da başlayacak olan dünya turnesi, yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılması sonucu ertelendi.


Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Madonna'nın hastaneye kaldırıldığı ve birkaç gün yoğun bakımda kaldığı açıklandı. Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.
Oseary, Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" dedi.

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