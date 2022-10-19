Hastaneye örüp gönderdiği bebek patikleri sağlık çalışanlarını duygulandırdı

Beyşehir Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne bir süre önce kargoyla gönderilen, içerisinde çok sayıda bebek patiği ile bir teşekkür mektubunun bulunduğu kutu, mektup içeriğinin okunmasının ardından sağlıkçılar arasında duygu yüklü anlar yaşanmasına neden oldu. Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, bebek patikleri ve teşekkür mektubunu gönderen Ayfer Dikmen'i telefonla arayarak kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Ali Rıza Önses

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