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Hastaneye örüp gönderdiği bebek patikleri sağlık çalışanlarını duygulandırdı

Hastaneye örüp gönderdiği bebek patikleri sağlık çalışanlarını duygulandırdı
Hastaneye örüp gönderdiği bebek patikleri sağlık çalışanlarını duygulandırdı

İzmir’de ikamet eden Ayfer Dikmen, annesinin vefat ettiği Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan hastanedeki yoksul aileler için bebek patiği örüp hastaneye gönderdi. Hastaneye bir mektupla gelen patikler sağlık çalışanlarına duygu dolu anlar yaşattı.

Beyşehir Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne bir süre önce kargoyla gönderilen, içerisinde çok sayıda bebek patiği ile bir teşekkür mektubunun bulunduğu kutu, mektup içeriğinin okunmasının ardından sağlıkçılar arasında duygu yüklü anlar yaşanmasına neden oldu. Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, bebek patikleri ve teşekkür mektubunu gönderen Ayfer Dikmen'i telefonla arayarak kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Ali Rıza Önses

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