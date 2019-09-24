Hastaneye varmadan ambulansta doğdu

İlçenin Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan İ.T. (27) isimli hamile kadın rahatsızlanınca yakınları 112'yi arayıp sağlık ekiplerini çağırdı. Zaman kaybetmemek için akrabaları tarafından özel araçla yola çıkılırken İ.T.'yi almaya gelen ambulansla İnkur Mahallesi'nde karşılaşıldı. Ambulansa alınan kadının doğum sancıları artınca ambulansta bulunan sağlık ekipleri doğumu gerçekleştirdi. 112 ekibinin başarılı müdahalesinin ardından 4. kez anne olan kadın, hemen Ünye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kadın ve bebeğe hastanede müdahale edilirken her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hamza Alp

