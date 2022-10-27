Hastaneye yeğenini ziyarete geldi, 3 bin 700 TL'sini çaldırdı

Olay, saat 16.00 sırasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı. Antalya'da yerleşik yaşayan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Hasan Abdullah,07 MB 6074 plakalı otomobiliyle hastanede tedavi gören ağabeyinin kızını ziyarete geldi. Bir süre sonra otomobilinin yanına inen Abdulllah, camların açık ve içerinin karıştırılmış olduğunu gördü. İçinde 3 bin 700 TL bulunan cüzdanının da yerinde olmadığını gören genç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri kamera ve parmak izi çalışması yaptı. Otomobilin bagajındaki kriko, bijon, yangın tüpü ve anahtar setinin de çalındığı belirlendi.

İsa Akar - Gazi Taş

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