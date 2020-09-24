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Hasuni Mağaralarında UNESCO heyecanı

Hasuni Mağaralarında UNESCO heyecanı
Hasuni Mağaralarında UNESCO heyecanı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan Hasuni Mağaralarının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilmesi çalışmaları devam ediyor.

Silvan'da MÖ 1000'li yıllardan MS 13'üncü yüzyıla kadar yerleşim izlerini içerisinde barındıran Hasuni Mağaralarının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğünün ortak yürüttüğü Silvan Hasuni Mağaralarının turizme kazandırma çalışmaları kapsamında yetkililerin katılımı ile bölgede inceleme gerçekleştirildi.

Yetkililer, Hasuni Mağaraların ziyaretinin ardından ilçede bulunan Kuruk Minare, Altınbulak Çeşmesi ile Boşat Kalesinde de incelemelerde bulundu.

Muhammet Romedi Yılmaz

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