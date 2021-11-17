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Hata yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza değil uyarı geldi

Hata yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza değil uyarı geldi
Hata yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza değil uyarı geldi

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan drone destekli kontrollerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilmeyip uyarı ve bilgilendirme yapıldı.

Sivas'ta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara yolu üzerinde drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Kontrollerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi. Drone ile hatası tespit edilen sürücüleri ekipler durdurarak kontrol etti.

Emniyet kemeri kullanmama, cep telefonuyla konuşma ve hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere bu seferlik ceza yazılmadı. Polis ekipleri sürücülere trafik ihlali ve hataları konusunda uyarılarda bulundu, kurallara uymanın ne denli hayati öneme sahip olduğunun farkındalığını oluşturmak adına bilgilendirme yaptı.

Onur Erden
 

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