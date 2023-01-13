Hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın S. idaresindeki 34 JL 8243 plakalı Mercedes marka market kamyonu, cadde üzerinde seyir halindeyken hatalı dönüş yaptı. Bunun üzerine kamyon, ters istikamette seyir halinde olan Sedat A. yönetimindeki 41 P 3016 plakalı Otokar marka servis aracı ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle servis sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Uslu

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