Hatalı kalıcı makyaj için çözüm önerileri

Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz, kaşların yüz ifadesinin en önemli tamamlayıcılarından biri olduğunu belirterek, "En doğru ifadeyi oluşturmak için yüz şekline göre kaş tasarımı oluşturmak gerekir. Tekniğine göre kalıcı ve yarı kalıcı makyaj uygulaması diye bazen işinin ehli olmayan kişiler tarafından yanlış tasarım ve yanlış pigmentler (boyalar) kullanılarak yapılan uygulamalar nedeniyle mağduriyetler ortaya çıkabiliyor" dedi.

Negiz, kullanılan malzemenin kötü olması dışında, yüz ölçülerine uygun olmayan bir uygulama yapıldıysa, kaşın durumuna ve kişinin tercihine göre lazer ve özel olarak geliştirilen solüsyon uygulaması ile bu durumdan kurtulabileceğini söyledi.

Bu solüsyonlar ile kaş silme işleminin gerçekleşmesi için solüsyonun pigmentlere kadar ulaşması gerektiğini söyleyen Negiz, "Daha önce yapılan işlemde pigmentin cildin hangi katmanına indiği tam olarak kestirilemediği için çok dikkatli çalışmak gerekir. Solüsyon etki etmeye başladıktan sonra pigment ciltten dışarı atılır ve işlem kendini göstermeye, renk açılmaya başlar" diye konuştu.

4-5 günde normale dönüş

Diğer bir yöntem olan lazer ile silme işleminde ise lazer teknolojisi ile cilt altındaki pigmentler parçalanarak vücuttan atıldığına dikkati çeken Nermin Negiz, ''İşlem sonrası düzenli bakım kremleri kullanılarak ve uzmanın sizi bilgilendirmesi ile iyileşme süreci hızlandırılır. Bu süre kişiden kişiye iyileşme hızı olarak değişir. Ortalama 4-5 günde normal yaşantınıza dönebilirsiniz Hem solüsyon hem lazer uygulamasında kaşın rengine durumuna ve kullanılan pigmentlere göre seans sayısı 1-3 seans gibi değişebilir. Daha sonra isteğe göre tekrar kalıcı makyaj uygulaması yapılabilir'' diye konuştu.